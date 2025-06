Caro voli Schifani incontra il presidente di Ita Airways

Caro Voli Schifani incontra il presidente di Ita Airways. Questa mattina, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato Sandro Pappalardo, alla guida di Ita Airways. Un incontro cordiale e ricco di spunti, durante il quale sono stati affrontati numerosi temi strategici. In particolare, il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di rafforzare i collegamenti aerei con la Sicilia, ponendo le basi per un futuro ancora più sostenibile e connesso.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans il presidente della compagnia aerea Ita Airways, Sandro Pappalardo. Nel corso dell'incontro, molto cordiale, sono stati affrontati vari argomenti. In particolare, il presidente Schifani ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: presidente - schifani - caro - voli

Forza Italia, Tajani ricandida Schifani per il secondo mandato: "Sarà ancora lui il prossimo presidente della Sicilia" - Durante un evento a Noto, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato la ricandidatura di Renato Schifani alla presidenza della Sicilia per il secondo mandato, confermando che sarà lui il prossimo presidente della regione.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha commentato il #rapportoannuale sull'#economia siciliana presentato oggi a Palermo Vai su Facebook

Caro voli, Schifani incontra il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo; Caro voli, Schifani incontra il presidente di ITA Airways Pappalardo; VIDEO | Caro voli, la Regione estende lo sconto del 50% a tutti i siciliani.

Caro voli: il presidente della Sicilia Schifani prepara denuncia all’Antitrust - Caro voli: il presidente della Sicilia Schifani prepara denuncia all’Antitrust Da Palermo, un aereo per Parigi o Barcellona costa meno che volare verso Roma. ilsole24ore.com scrive

Caro voli Sicilia/ Schifani alza lo sconto sui biglietti aerei: come averlo (7 dicembre 2024) - IlSussidiario.net - Caro voli per rientrare in Sicilia: la proposta dalla Regione Per fermare il caro voli per rientrare in Sicilia il Presidente Schifani ha introdotto – già un anno fa – un decreto apposito ... Come scrive ilsussidiario.net