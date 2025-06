Carlos Alcaraz distrutto da Kiki Mladenovic | È imbarazzante

Carlos Alcaraz, il giovane prodigio del tennis, ha conquistato il cuore di appassionati e addetti ai lavori con le sue incredibili vittorie. Tuttavia, il recente match contro Kiki Mladenovic si è rivelato un'imbarazzante sorpresa, lasciando molti senza fiato. Con una performance così, il talento spagnolo dovrà rimboccarsi le maniche per tornare alla sua massima forma. Ma, soprattutto, la scena tennistica si prepara a un emozionante duello: l’attesa per Wimbledon e US Open si fa sempre più intensa...

Carlos Alcaraz sta attraversando un momento d'oro. Dopo aver vinto in stretta successione a Roma, al Roland Garros e al Queen's, lo spagnolo è tra i principali candidati alla vittoria a Wimbledon, insieme ovviamente a Jannik Sinner. Non solo tennis, non solo campo, però. Si parla dello spagnolo anche per la sua prossima partecipazione al doppio misto degli US Open in coppia con Emma Raducanu (e qualcuno vocifera su un possibile flirt). Ma, tornando al campo e tornando al doppio, c'è anche qualche polemica: nel mirino è finito proprio il nuovo formato del doppio misto previsto per lo Slam americano.

