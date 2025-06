Carlo Verdone al funerale di Alvaro Vitali | Era un uomo intelligente riflessivo e buono – Il video

Il funerale di Alvaro Vitali ha rivelato un Carlo Verdone sobrio e riflessivo, capace di cogliere la poesia nascosta in ogni gesto di un amico scomparso. Con parole piene di rispetto e gratitudine, Verdone ha ricordato la grandezza delle interpretazioni di Vitali, sottolineando quanto il suo talento fosse un dono universale. Una testimonianza toccante che ci invita a riflettere sull’importanza di valorizzare le persone che ci hanno ispirato lungo il cammino.

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2025 "C'era tanta poesia in tutto quello che faceva Fellini e Alvaro era poesia. Ha recitato nel migliore dei modi per me monologhi molto toccanti. Quel giorno non stava bene, ha fatto impressione un po' a tutti, ma lui diceva di andare avanti. Alla fine gli ho detto di essergli grato per la fatica spesa, ma lui ha risposto che doveva farlo perchĂ© gli avevo dato una grande opportunitĂ , ma l'opportunitĂ l'aveva data lui a me. Ogni quindici giorni arrivava un messaggio, affettuoso, veramente un gran signore. Mi ha raccontato tanti episodi, aneddoti di quell'epoca in cui c'era il cinema, che oggi non so se c'è piĂą. 🔗 Leggi su Open.online