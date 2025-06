Carlo Verdone ai funerali di Alvaro Vitali | Il tramonto arriva per tutti i ringraziamenti | Sei l'unico a essere venuto

In un momento di grande dolore, Carlo Verdone si presenta ai funerali di Alvaro Vitali, rendendo omaggio a un collega che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Con parole piene di affetto e riconoscenza, Verdone rivela il legame profondo e la stima reciproca, ricordando come Vitali abbia donato il suo volto e la sua amicizia. La loro storia ci ricorda che, nella vita, bisogna essere pronti a sparire quando arriva il tramonto. Continua a leggere.

