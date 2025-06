Carlino in festa coi lettori Domani l’evento in centro

Preparati a vivere un pomeriggio speciale a Forlì: domani, alle 18, il Carlino festeggia 140 anni con un evento imperdibile nel cuore della città. Un’occasione unica per condividere storie, testimonianze e sorprese, celebrando le sfide e le eccellenze di Forlì. Non perdere questa festa tra lettori, ospiti e emozioni, sotto il porticato della Bcc Ravennate, Imolese e Forlivese. Ti aspettiamo per scrivere insieme un nuovo capitolo di questa straordinaria avventura.

Un anniversario importante si trasforma in un’occasione per raccontare la città, le sue sfide e le sue eccellenze. Domani pomeriggio a partire dalle ore 18, Forlì ospiterà una tappa speciale del tour celebrativo per i 140 anni del Carlino, con un evento ricco di ospiti, testimonianze e sorprese. L’appuntamento sotto il porticato della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in corso della Repubblica (civici 2 e 4), a pochi passi quindi da piazza Saffi. Per festeggiare anche in edicola, allegato al Carlino di domani i lettori troveranno come omaggio gratuito un fascicolo di ben 48 pagine che raccoglie le storie e le voci dei protagonisti della vita cittadina di oggi e di ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carlino in festa coi lettori. Domani l’evento in centro

