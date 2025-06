Carla la sfida più bella | in campo al baby Wimbledon

Carla Giambelli, giovane promessa del tennis brianzolo, ha già fatto parlare di sé al prestigioso Baby Wimbledon. Con il sogno nel cuore e la determinazione nel colpire, la talentuosa atleta partecipa dal 5 luglio a “The Junior Championship – Wimbledon”, un passo importante verso il suo obiettivo più grande: sollevare la coppa sul campo centrale di Londra. La sua storia è solo all'inizio, ma il futuro promette grandi emozioni.

In una recente intervista pubblicata anche sul sito della Federazione, la giovane tennista brianzola Carla Giambelli a precisa domanda su quale fosse il suo obiettivo da professionista rispose di sognare una vittoria a Wimbledon. È ancora presto per esaudirlo, ma intanto mette il primo mattoncino partecipando dal 5 luglio a “ The Junior Championship – Wimbledon ”, in pratica il torneo di Wimbledon riservato ai tennisti e alle tenniste sotto i 18 anni che, tanto per fare un nome, nel 1994 fu vinto da Martina Hingis. Anche nella classificazione dei tornei a livello giovanile, fa parte del cosiddetto Grande Slam. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carla, la sfida più bella: in campo al “baby” Wimbledon

