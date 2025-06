Carditello Festival 2025 al via il 3 luglio con Gigi Finizio

Il Carditello Festival 2025 apre le sue porte il 3 luglio con un’icona della musica italiana come Gigi Finizio, dando il via a un’estate all’insegna dell’arte e dello spettacolo. La suggestiva cornice del Galoppatoio del Real Sito di Carditello si trasforma in un palcoscenico unico nel suo genere, promettendo un calendario ricco di emozioni. Un evento imperdibile che, tra musica, teatro e sinfonie, arricchirà la scena culturale campana fino al 4 settembre.

Si alza il sipario sul Carditello Festival 2025, presentato oggi a Palazzo Reale di Napoli, la rassegna musicale che in estate animerà il suggestivo Galoppatoio del Real Sito di Carditello il più grande ippodromo al mondo inserito all'interno del perimetro di una residenza reale. Una importante iniziativa che propone cinque eventi live, un'opera e un concerto sinfonico, da giovedì 3 luglio a giovedì 4 settembre, integrando l'offerta culturale con le visite serali nell'Appartamento reale e la ricca proposta enogastronomica della Reggia borbonica. "Il Carditello Festival – afferma Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello – esprime ed esalta le ambizioni del Real Sito, ammessa nel 2025 nella prestigiosa rete delle residenze reali europee.

'Carditello Festival 2025': presentazione al Palazzo Reale di Napoli - Il Carditello Festival 2025 si prepara a sorprendere, annunciando la sua conferenza stampa di presentazione al prestigioso Palazzo Reale di Napoli.

Al #CarditelloFestival la voce inconfondibile di Gigi Finizio, giovedì 3 luglio 2025, con il Live Tour che unisce passione e melodia. Un imperdibile concerto sotto le stelle, nel suggestivo galoppatoio del Real di #Carditello, con uno degli

