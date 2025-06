Carceri | Papa in nome della sicurezza si fa guerra ai poveri

In nome della sicurezza, le carceri si riempiono di innocenti e poveri, mentre chi detiene il potere si mantiene impunito. Papa Leone XIV denuncia una realtà inquietante: la guerra ai deboli alimenta ingiustizie e perpetua la catena della sofferenza. È giunto il momento di riflettere e agire per un sistema più giusto, che protegga i più vulnerabili anziché sfruttarli. Solo così potremo costruire una società più equa e solidale.

Città del Vaticano (Vaticano), 26 giu. (LaPresse) – “Troppo spesso, in nome della sicurezza, si è fatta e si fa la guerra ai poveri, riempiendo le carceri di coloro che sono soltanto l’ultimo anello di una catena di morte. Chi tiene la catena nelle sue mani, invece, riesce ad avere influenza e impunità ”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo i partecipanti alla Giornata Internazionale per la Lotta contro la Droga. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carceri: Papa, in nome della sicurezza si fa guerra ai poveri

