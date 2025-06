Carcere Croatti M5S si scaglia contro la prima sezione | Va chiusa subito Una vergogna per Rimini

Il carcere Croatti di Rimini si trova al centro di una polemica accesa, con il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle che chiede con urgenza la chiusura della prima sezione, definendola “una vergogna per Rimini”. Da oltre due anni, questa parte della struttura attende interventi di ristrutturazione che non sono mai stati realizzati, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto dei diritti dei detenuti. È ora di agire concretamente per garantire dignità e legalità.

Marco Croatti, senatore riminese del Movimento 5 Stelle, sferra l’attacco contro il carcere dei Casetti. “Da oltre due anni - sottolinea in una nota - la prima sezione della Casa circondariale di Rimini attende la realizzazione di lavori straordinari di ristrutturazione, considerati estremamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

