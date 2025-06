Carburanti tasse e imposte evase Confisca da 140 milioni di euro

Un'indagine sconvolgente svela come cinque imprenditori siano stati coinvolti in un maxi sequestro da 140 milioni di euro, rivelando le profonde infiltrazioni della 'ndrangheta nel settore dei carburanti. Tasse e imposte evase si mescolano a un sistema criminale che minaccia l’economia legale, mettendo in luce un pericolo che richiede attenzione immediata. La lotta contro queste reti dev’essere più forte che mai.

I beni appartenevano a cinque imprenditori. L'inchiesta riguarda le infiltrazioni della 'ndrangheta nel commercio di prodotti petroliferi.

