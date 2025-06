Carabinieri intervengono per una lite coniugale e trovano la droga | denunciato

I Carabinieri di Nocera Umbra, intervenuti prontamente per una lite coniugale, hanno scoperto un insospettabile nascondiglio di droga. La loro presenza ha fermato un escalation di tensione e portato alla scoperta di sostanze illecite, culminando in una denuncia. Questo episodio evidenzia come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e legalità nelle nostre comunità .

I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra sono intervenuti per sedare una lite coniugale e trovano la droga. I militari sono intervenuti in un’abitazione a seguito di una segnalazione di cittadini preoccupati per una violenta discussione in atto tra marito e moglie e giunti sul posto hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

