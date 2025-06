Cara auto differenza tra aumento dei prezzi e dei redditi

In un contesto di costante aumento dei prezzi delle auto, che ha superato di gran lunga la crescita dei redditi, gli italiani si trovano di fronte a una scelta difficile: spendere o aspettare. Otto su dieci preferiscono mantenere la loro quattro ruote, anche se i costi elevati frenano le vendite e modificano le abitudini di mobilità . Ma cosa significa realmente questa disparità tra aumento dei prezzi e dei redditi? Scopriamolo insieme.

Otto italiani su dieci non rinunciano alle quattro ruote per i propri spostamenti, ma i prezzi elevati bloccano le vendite spingendo i consumatori ad attendere. È la conclusione dell’indagine annuale sulla mobilità degli italiani condotta da Aniasa e dall'azienda di consulenza Bain & Company. Dal 2013 i prezzi medi delle auto sono aumentati del 52% a fronte di aumento del reddito familiare nazionale del 23%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cara auto, differenza tra aumento dei prezzi e dei redditi

