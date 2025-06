CAR-T nuovo paradigma nel trattamento dei tumori | l’approccio integrato della Rete Ematologica Pugliese

Le CAR-T rappresentano un nuovo paradigma nel trattamento dei tumori, offrendo speranze concrete e rivoluzionando le prospettive terapeutiche. L’approccio integrato della rete ematologica pugliese si distingue per aver adottato e promosso con successo questa tecnologia all’avanguardia, trasformando la gestione delle patologie oncologiche. A più di cinque anni dall’arrivo in Italia della prima terapia genica anticancro, queste terapie avanzate stanno aprendo nuove frontiere nella lotta contro il cancro, consolidando un modello di cura innovativo e altamente specializzato.

A più di cinque anni dall'arrivo in Italia della prima terapia genica anticancro, le CAR-T (acronimo di Chimeric Antigens Receptor T-Cells), terapie avanzate basate sulla modifica e sul potenziamento dei linfociti T, che in questo modo riescono a riconoscere e aggredire le cellule tumorali, sono.

