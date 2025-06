Capodanno del Mugnaio esperti a confronto per il futuro del Grano Nostrum

Il futuro del grano Nostrum si prospetta brillante grazie alla visione condivisa degli esperti presenti al Capodanno del Mugnaio a Frignano. Le previsioni per le coltivazioni 2025 dei Campi Caputo indicano un raccolto sempre più abbondante e di qualità superiore, segnando un nuovo traguardo per l'agricoltura italiana. Con questa fiducia nel domani, il 2025 si prepara a consacrare definitivamente il Grano Nostrum come simbolo di eccellenza e innovazione nel settore.

Le previsioni per le coltivazioni di Grano Nostrum 2025 dei Campi Caputo sono le più rosee. E’ quanto emerso dalla tavola rotonda che si è svolta a Frignano, in occasione del Capodanno del Mugnaio dove il 2025 sarà l’anno della consacrazione, con quantità di raccolto sempre più abbondanti e, cosa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Capodanno del Mugnaio nel Casertano - A Frignano, nel cuore del Casertano, si accende la magia del Capodanno del Mugnaio, un evento che celebra il sacrificio e la passione di chi lavora la terra.

