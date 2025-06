Capitale italiana della cultura 2028 parte il confronto con i cittadini Dai ' Cantieri cultura' il dossier finale

Capitale italiana della cultura 2028 prende forma attraverso un percorso partecipato e inclusivo. Quattro pomeriggi di confronto e progettazione condivisa, a Forlì e Cesena, invitano cittadini, artisti e istituzioni a contribuire attivamente alla definizione del futuro culturale delle città. È l’occasione per plasmare insieme il nostro patrimonio, trasformando idee in azioni concrete. La partecipazione è il cuore di questa rivoluzione culturale: un’opportunità per tutti di scrivere il prossimo capitolo della nostra storia.

Quattro pomeriggi di confronto e progettazione condivisa – due a Forlì (giovedì 10 e venerdì 11 luglio) e due a Cesena (mercoledì 16 e giovedì 17 luglio) – aperti al pubblico e raccolti sotto il titolo ‘Cantieri cultura’, rappresentano i prossimi appuntamenti sul territorio legati alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: cultura - confronto - cantieri - capitale

Crisi del cinema: gli autori in una lettera aperta al Ministro della Cultura e ai Sottosegretari chiedono un confronto - Nelle ultime settimane, il mondo del cinema italiano ha manifestato preoccupazione per la crisi che lo attanaglia.

Ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025, l’acqua non esce più dai rubinetti, ma scorre tra strade e palazzi. La Regione ha stanziato 30 milioni per la rete idrica, ma i cantieri sono già fermi. L’inchiesta di Federico Marconi. Vai su X

All’inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura il ministro Giuli annunciava che sarebbe stato “un anno meraviglioso per Agrigento”. Ma a distanza di sei mesi la realtà appare ben diversa: cantieri ancora aperti, piste ciclabili mai realizzate, perdite d’acq Vai su Facebook

Capitale italiana della cultura 2028, partono i 'Cantieri cultura' aperti alla cittadinanza a Forlì e Cesena; Tutto pronto per l’ accoglienza dei giovani del progetto “Cantiere citta’ junior edition”. Una significativa iniziativa inserita nell’ambito di “Ca... / News / Home; Pesaro 2024 apre il “Cantiere 2033” per costruire la Capitale europea della cultura.

Capitale Cultura 2026, confronto tra sindaci all'Aquila - Un confronto tra istituzioni per elaborare strategie condivise sulla base delle progettualità proposte nell'ambito delle candidature formulate per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. ansa.it scrive

Capitale Cultura 2026, la parola agli under 23 - Arte - Ansa.it - Capitale Cultura 2026, la parola agli under 23 Nel vivo la 'junior edition' Cantiere Città con tappa all'Aquila L'AQUILA , 16 gennaio 2025, 15:58 ... Scrive ansa.it