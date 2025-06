Capi firmati a prezzi scontatissimi al Dumbo arriva lo stop alla svendita

una nota ufficiale, segnando la fine di un’epoca di offerte irresistibili. La decisione mira a tutelare i negozi locali e garantire un mercato equo, ponendo fine a una svendita che aveva acceso le polemiche e diviso opinioni. È un richiamo all’equilibrio tra promozione commerciale e rispetto delle regole, un passo importante per la tutela del commercio tradizionale nel cuore di Bologna.

Dopo le polemiche sollevate da Confesercenti, che aveva scritto al Comune lamentando la "concorrenza sleale" dell'iniziativa organizzata negli spazi del Dumbo, arriva lo stop alla svendita che proponeva capi firmati a prezzi ridotti anche fino al 95%. Lo annuncia Palazzo d'Accursio attraverso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nel mirino dell’associazione l’iniziativa “Fashion brand market” che propone vendite di capi firmati scontati fino al 90% con oltre 50 brand di moda: «Con quale autorizzazione avviene tale iniziativa?» Vai su Facebook

