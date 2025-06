Capanne la commissione comunale in visita al carcere | attenzione su sport rieducazione e dignità dei detenuti

La quarta commissione comunale, guidata dal presidente Fabrizio Ferranti, ha recentemente visitato il carcere di Capanne, un incontro volto a valorizzare la dignità dei detenuti e promuovere programmi di rieducazione efficaci. Un passo importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e strutture penitenziarie, con l’obiettivo di migliorare le condizioni e favorire un reale reinserimento sociale. Nel continuare, si esamineranno i progetti futuri per una riabilitazione sempre più umana ed efficace.

