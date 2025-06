Caos Porto dopo il Mondiale per club | proiettili di gomma sui tifosi furiosi tecnico esonerato in tronco

Il Porto si ritrova nel caos più totale dopo un Mondiale per Club da dimenticare, segnato da tensioni, proteste e decisioni clamorose. Le reazioni dei tifosi sono esplose in un crescendo di rabbia, culminate con atti violenti e il licenziamento immediato del tecnico Anselmi da parte del presidente Villas-Boas. Un epilogo amaro che segna una svolta difficile per il club portoghese: cosa succederà ora? Continua a leggere.

Epilogo amarissimo per il Porto, malamente eliminato dal Mondiale per Club rimediando due pareggi e una sconfitta. Una campagna americana fallimentare che ha scatenato l'ira dei tifosi al rientro di staff e squadra in Portogallo. Con la decisione inaspettata da parte del presidente Villas-Boas che ha licenziato in tronco il tecnico Martìn Anselmi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: porto - mondiale - club - tifosi

Djalo Juve, il Porto non riscatterà il giocatore! Non parteciperà al Mondiale per Club ma… Le ultime sul suo futuro - Il Porto non riscatterà Djaló, che quindi non parteciperà al mondiale per club. Il futuro del difensore in prestito resta incerto, con sospetti di addio.

Mondiale per Club, esodo di tifosi del Palmeirs a Time Square, New York, in attesa della partita contro il Porto questa notte a mezzanotte, orario italiano. Il calcio è meraviglioso! ? Vai su Facebook

Caos Porto dopo il Mondiale per club: proiettili di gomma sui tifosi furiosi, tecnico esonerato in tronco; Porto fuori dal Mondiale, furia tifosi; Biglietti Mondiale per Club: tutte le informazioni utili.

Caos Porto dopo il Mondiale per club: proiettili di gomma sui tifosi furiosi, tecnico esonerato in tronco - Epilogo amarissimo per il Porto, malamente eliminato dal Mondiale per Club rimediando due pareggi e una sconfitta ... Secondo fanpage.it

Mondiale per Club, lo spettacolo dei tifosi del River Plate - I tifosi del River Plate sono stati la presenza più colorata, rumorosa e appassionata della prima fase del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Segnala panorama.it