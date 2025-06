Cantina condominiale a Massafra trasformata in laboratorio di droga i dettagli del blitz

A Massafra, un'indagine lampo ha portato alla scoperta di un inquietante laboratorio di droga nascosto in una cantina condominiale. L'arresto di un uomo di 36 anni ha svelato un'atroce rete di spaccio, mettendo in luce i rischi nascosti dietro le pareti apparentemente ordinarie. Ecco tutti i dettagli di uno dei blitz più sorprendenti degli ultimi tempi.

A Massafra, un uomo di 36 anni è stato arrestato per spaccio. Scoperto un laboratorio clandestino in una cantina condominiale.

Blitz dei carabinieri nel laboratorio della droga in una cantina condominiale. Arrestato un 36enne.

