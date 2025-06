Cantieri di servizio nelle scuole Cgil chiarisce un dubbio | Il ' datore di lavoro' sarà il Comune non i dirigenti scolastici

I cantieri di servizio nelle scuole CGIL hanno chiarito un importante dettaglio: il ruolo del datore di lavoro è del Comune, e non dei dirigenti scolastici. Durante un incontro in assessorato, si è definito il quadro delle responsabilità, rassicurando le istituzioni scolastiche e i coinvolti. L’assessore Aristide Tamajo ha confermato che i progetti rivolti a inoccupati e disoccupati partiranno a breve, aprendo nuove opportunità di lavoro e collaborazione nel settore educativo.

Cantieri di servizio, chiarito oggi in un incontro in assessorato il ruolo dei dirigenti scolastici. In una lettera inviata alle scuole, l’assessore comunale Aristide Tamajo nei giorni scorsi aveva comunicato che a breve partiranno i progetti di lavoro destinati a inoccupati o disoccupati, per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

