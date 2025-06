Cantieri come funghi è paralisi Traffico impazzito sull’Indiano Caos viale Europa | Mai un vigile

Cantieri come funghi e traffico impazzito sull'Indiano: il caos si diffonde su viale Europa e Ponte all’Indiano, lasciando i pendolari bloccati in una morsa di detriti e rallentamenti. La mancanza di vigili rende la situazione ancora più difficile, trasformando ogni spostamento in una sfida. È evidente che senza interventi efficaci, questa emergenza potrebbe durare a lungo e compromettere la mobilità cittadina.

L’imbuto viale Europa a sud e da ieri, a nord, il nodo di Ponte all’Indiano. Già, perché al primo giorno di lavori sul viadotto, è stato subito il caos: traffico incagliato in entrambe le direzioni, ma soprattutto da Scandicci in direzione di Peretola, perché, in entrambe le direzioni si viaggia su una sola corsia, quella esterna. Da ieri, infatti, è cominciato il cantiere finalizzato alla sostituzione e all’adeguamento delle barriere di sicurezza sul margine interno del ponte. Il battesimo è stato tragico, con automobilisti imbottigliati sul viadotto e ripercussioni anche sulla viabilità zona Isolotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri come funghi, è paralisi. Traffico impazzito sull’Indiano. Caos viale Europa: "Mai un vigile"

In questa notizia si parla di: traffico - indiano - caos - viale

Il caos sull'Autostrada A19: i due sub commissari si dimettono. Anas chiede alle imprese di lavorare anche la notte, Schifani: «Bisogna accelerare» Vai su Facebook

Tutti fermi in Fi Pi Li, caos anche sul ponte all'Indiano; Firenze, sprofonda l'asfalto in viale Talenti: traffico in zona; Incidente in fondo al viadotto dell’Indiano, coinvolti furgone e motorino.

Cantieri come funghi, è paralisi. Traffico impazzito sull’Indiano. Caos viale Europa: "Mai un vigile" - Operai impegnati in più zone: la circolazione collassa tra Scandicci e Peretola e a Gavinana. Lo riporta msn.com

Dall’Indiano ai viali: è paralisi . Isolotto-Cure, un’ora nel traffico - la Nazione - a Firenze in settembre, le prime piogge portano automaticamente caos diffuso. lanazione.it scrive