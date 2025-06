Cantiere del parcheggio spugna Posti auto per alleviare i disagi

Il cantiere del parcheggio Spugna a Rho continua a progredire secondo i tempi stabiliti, portando sollievo ai residenti e ai pendolari. Con l’ampliamento in via Bersaglio, finanziato dal PNRR, e l’aumento delle aree di sosta tra il cimitero centrale e via Ratti, si lavora per ridurre i disagi e migliorare la viabilità locale. Un passo avanti concreto verso un centro più funzionale e accessibile.

Prosegue secondo il cronoprogramma e si allarga il cantiere di via Bersaglio a Rho dove Città Metropolitana e Gruppo Cap stanno realizzando uno degli undici parcheggi Spugna finanziati con fondi Pnrr. E intanto, poco distante, aumentano i posti auto nella zona compresa tra il cimitero centrale e la via Ratti per limitare i disagi. Dopo le polemiche delle scorse settimane per l’avvio del cantiere e la chiusura del parcheggio arrivano nuovi stalli per le auto. Lunedì sono iniziati i lavori nell’area a destra del cantiere, per chi proviene da via Redipuglia. È prevista la demolizione dei cordoli e delle aiuole per ampliare l’area di sosta e renderla drenante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cantiere del parcheggio spugna. Posti auto per alleviare i disagi

