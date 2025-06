Canone Rai come chiedere l’esenzione del pagamento in bolletta | quando presentare domanda e con quali modalità

Se possiedi un contratto di energia elettrica residenziale e non possiedi un televisore, hai ancora qualche giorno per evitare il pagamento del canone Rai in bolletta. Fino al 30 giugno, puoi presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la tua assenza di TV e così evitare l’addebito automatico da luglio a dicembre 2025. Scopri come e quando inviare questa richiesta per risparmiare senza sorprese.

Canone Rai in bolletta, per chiedere l’esenzione i tempi stringono. Chi ha un contratto di energia elettrica residenziale, ma non ha un televisore, ha tempo fino al 30 giugno per presentare la dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di non avere una tv. Così facendo si evita l’addebito (che altrimenti è automatico) del canone Rai nella bolletta della luce per il secondo semestre del 2025, da luglio a dicembre. Sarà invece possibile inviare la dichiarazione per l’esonero nel 2026 a partire dal primo luglio. Esenzione del canone Rai in bolletta, come presentare la dichiarazione sostitutiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Canone Rai, come chiedere l’esenzione del pagamento in bolletta: quando presentare domanda e con quali modalitÃ

In questa notizia si parla di: canone - esenzione - bolletta - chiedere

Quanto costa non pagare il Canone Rai, l’esenzione al 50% ha un prezzo: come disattivare l’antenna - Il Canone Rai rappresenta una spesa annuale inevitabile per molte famiglie italiane, ma esistono opportunità per risparmiare grazie alle esenzioni.

Canone Rai, come chiedere l'esenzione del pagamento in bolletta: quando presentare domanda e con quali modalità ; Il canone Rai torna a 90 euro. Ecco chi non deve pagare e come chiedere l’esenzione; Come e quando chiedere l'esenzione del Canone Rai i.

Canone Rai, esenzione fino al 30 giugno: chi può evitare l’addebito (e come fare) - Ci sono ancora solo pochi giorni di tempo per chiedere l’esenzione dal pagamento ... msn.com scrive

Canone Rai 2025: richiesta di esenzione entro il 30 giugno. Ecco i moduli e istruzioni - C'è tempo fino al 30 giugno per richiedere l'esenzione per il secondo semestre del Canone Rai 2025. Come scrive leggioggi.it