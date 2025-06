canoa polo evento riuscito anche dal punto di vista organizzativo successo a vigarano col torneo di a1

Un fine settimana indimenticabile all’Oasi di Vigarano Pieve, sede del Canoa Club Ferrara, dove la seconda giornata del Campionato Italiano di Canoa Polo Serie A1 maschile e Under 14 ha riscosso un enorme successo. Un evento che ha saputo incantare sia gli appassionati che gli organizzatori, affermando ancora una volta il valore di questa location. Il torneo ha visto la partecipazione di molte squadre di alto livello, portando lo sport a nuove vette di emozione e competizione.

Un fine settimana da incorniciare quello appena trascorso all’Oasi di Vigarano Pieve, sede del Canoa Club Ferrara, che ha ospitato la seconda giornata del Campionato Italiano di Canoa Polo Serie A1 maschile e Under 14. L’evento si è rivelato un vero e proprio spettacolo, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, confermando l’Oasi come una delle location più affascinanti e funzionali per questo sport. Il torneo ha visto la partecipazione di nove società provenienti da tutta Italia, dalla Liguria alla Sardegna, passando per Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. A fine giornata, la classifica provvisoria vede in testa l’Outdoor Portofino con 23 punti, seguita a ruota dalla Canottieri Ichnusa a 22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net