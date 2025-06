Cane smarrito sull’A1 salvato dalla Polizia | lieto fine per Jane nella notte di pioggia

In una notte di pioggia battente sull’A1, il destino di Jane, una cagnolona di grossa taglia, sembrava segnato. Ma grazie all’intervento rapido e coraggioso della Polizia Stradale di Battifolle, il suo cammino si è concluso con un lieto fine. La storia di questa eroica salvataggio dimostra come la solidarietà e la prontezza possano fare la differenza: un vero esempio di speranza e umanità in situazioni di emergenza.

Nella notte di domenica, sotto una pioggia battente, una cagnolona di grossa taglia si è smarrita sull’Autostrada A1, rischiando seriamente di essere investita o di causare un incidente. Fortunatamente, la storia di Jane – questo il nome dell’animale – ha avuto un lieto fine grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale di Battifolle (Arezzo). Allertati dal Centro Operativo di Firenze, che aveva ricevuto una segnalazione della presenza del cane nel tratto tra Valdichiana e Valdarno, gli agenti sono prontamente intervenuti. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, sono riusciti a individuare Jane e, con grande prontezza, hanno rallentato il traffico come una “safety car” fino a fermarlo completamente. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cane smarrito sull’A1 salvato dalla Polizia: lieto fine per Jane nella notte di pioggia

In questa notizia si parla di: cane - polizia - lieto - fine

Assisi, incontra per strada un cane smarrito e lo riconsegna con l'aiuto della Polizia - Ad Assisi, un cittadino ha incontrato un Border Collie smarrito e, con l’aiuto della polizia e del microchip, ha riconsegnato Fly al suo amato proprietario.

ARRIVA IL LIETO FINE PER TITO, IL CANE RAPITO A VENTIMIGLIA Il dramma inizia domenica 2 giugno, durante una staffetta canina partita da Tortona. Tito, affetto da grave insufficienza renale e bisognoso di cibo e farmaci specifici, era diretto a Flayosc, nel Vai su Facebook

Crea scompiglio tra gli avventori ai tavoli esterni di un ristorante, interviene la polizia Storia a lieto fine per "l'evaso" Blue Vai su X

Cane smarrito sull’A1 salvato dalla Polizia: lieto fine per Jane nella notte di pioggia; ?? Salvati e adottati dalla polizia municipale: storia a lieto fine per due cani; Lieto fine per Rocky grazie alla Polizia Locale di Cerano.

Cani maltrattati, una storia a lieto fine a Lucinico - Il 24 aprile 2021 la polizia ha fermato al valico gorizano di Sant'Andrea un furgone con 36 cani che evidenziavano condizioni di prolungato ... Lo riporta rainews.it

Rubato insieme all’auto del suo umano a Verona: dopo tanta paura il cane Lillo torna a casa - Brutta disavventura per il cane Lillo: martedì 17 giugno a Verona è stato rubato insieme all'auto del suo umano su cui si trovava in quel momento. Riporta fanpage.it