Cane si perde di notte sulla A 1 | Jane salvata dalla Polizia di Stato

Una notte tesa sull’A/1 si è trasformata in un atto di coraggio e solidarietà, quando la Polizia di Stato di Arezzo ha salvato Jane, una dolce cagnolona smarrita e spaventata. La sua corsa pericolosa tra le corsie autostradali poteva avere conseguenze drammatiche. Gli agenti, pronti all’intervento, hanno dimostrato come il senso civico possa fare davvero la differenza. E questa storia ci ricorda che ogni vita conta, anche quella di un cucciolo smarrito.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Cane si perde di notte sulla A1: JANE salvata dalla Polizia di Stato Jane, una cagnolona di grossa taglia, è stata salvata dalla Polizia di Stato di Arezzo mentre, impaurita e confusa, correva sull'Autostrada A1 col rischio di venire travolta o provocare un incidente. Nella notte della scorsa domenica, gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle, durante il normale servizio di pattugliamento dell'autosole, sono stati attivati dal Centro Operativo di Firenze, dove era giunta la segnalazione della presenza di un cane nel tratto tra Valdichiana e Valdarno. I poliziotti, nonostante la forte pioggia in atto, dopo averlo individuato, prima hanno rallentato il traffico come una "safety car" e poi, a traffico fermo, hanno acciuffato e tratto in salvo il cane, che, dopo un'iniziale e comprensibile diffidenza dovuta allo spavento, ha, piano piano, iniziato a fidarsi dei suoi soccorritori, accettando volentieri coccole e carezze.

