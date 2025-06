Candidati prossimi al ruolo da concorso pensano alle possibilità di trasferimento se destinati fuori provincia Valgono le deroghe

Sei un docente prossimo all'immissione in ruolo e ti chiedi quali possibilità di trasferimento hai, specialmente se sei destinato fuori provincia? Le deroghe previste dal CCNL 19/21 consentono anche ai neoassunti di presentare domanda di mobilità, anche senza aver ancora svolto l’anno di prova. Scopri come queste norme possono aprirti nuove opportunità di trasferimento e pianificare al meglio il tuo futuro professionale. Continua a leggere su Orizzonte Scuola Notizie.

Il docente neoassunto in ruolo, anche se non svolge l'anno di prova, potrà presentare domanda di mobilità se rientrante in una delle deroghe di cui al CCNL 1921. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docenti immessi in ruolo da GPS sostegno: deroghe valgono per la mobilità ma non per le supplenze art. 47 - Importante novità per i docenti immessi in ruolo da GPS sostegno: mentre le deroghe del CCNL 19/21 consentono qualche flessibilità nella mobilità, non si applicano alle supplenze.

