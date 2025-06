Candela provoca incendio in un appartamento intossicata una donna

Un incendio scoppiato nella notte alla Montagnola ha causato panico e danni significativi. La causa sembra essere una candela caduta sul pavimento, che ha provocato un vasto rogo nell’appartamento. Una donna, rimasta intossicata, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale. La vicenda sottolinea quanto sia importante la massima attenzione nell’uso di candele e dispositivi infiammabili per prevenire tragedie simili.

Una candela caduta sul pavimento. Sarebbe questa la causa di un incendio divampato nella notte alla Montagnola. Nell'abitazione una donna rimasta intossicata e trasportata in ospedale con l'ambulanza. Incendio alla Montagnola La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 23:00 di mercoledì 25. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Vasto incendio nei campi: traffico in tilt sulla Foggia-Candela - Un vasto incendio nei campi tra Foggia e Candela sta causando non solo ingenti danni alla natura, ma anche pesanti disagi alla viabilità.

