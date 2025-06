Cancia raccolta fondi per le famiglie colpite dalla frana

Unitevi a noi in un gesto di solidarietà per le famiglie di Cancia, duramente colpite dalla recente frana dall'Antelao. La Pro Loco di Borca di Cadore ha avviato una raccolta fondi per sostenere chi ha perso tutto e ricostruire il proprio futuro. Ogni contributo può fare la differenza: insieme, possiamo ridare speranza e rinascita alla comunità. Uniamoci in questo importante gesto di solidarietà e dimostriamo che il cuore della nostra terra non si arrende.

BORCA DI CADORE (BELLUNO) - "Tanti cuori per Cancia", la Pro Loco di Borca di Cadore lancia la raccolta fondi per gli abitanti colpiti dalla frana scesa dall'Antelao

