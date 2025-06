Campobasso lo prendono a calci in faccia per rubargli l’orologio | sei arresti dopo la spedizione al parco

Una tranquilla giornata al parco di Campobasso si trasforma in un episodio di cronaca nera: sei persone sono state arrestate dopo una violenta aggressione che ha coinvolto un tentativo di furto dell’orologio. La Polizia, intervenuta tempestivamente, ha assicurato alla giustizia i responsabili. Un episodio che scuote la comunità e ricorda l’importanza di vigilare e tutelare la sicurezza di tutti, anche nei luoghi più insospettabili.

