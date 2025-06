Campionati italiani cronometro | Cattaneo terzo Milesi secondo fra gli Under 23

Un emozionante weekend per il ciclismo bergamasco ai Campionati italiani a cronometro: l’elite vede trionfare Filippo Ganna, mentre sul podio si distinguono Cattaneo e Milesi, rispettivamente terzo e secondo tra gli under 23. Una dimostrazione di talento e determinazione che conferma la forza del movimento ciclistico locale. Questi risultati segnano un passo importante e alimentano la speranza di nuovi successi in futuro.

CICLISMO. Doppio podio bergamasco ai Campionati italiani a cronometro: nella prova élite vinta da Filippo Ganna, il 34enne di Alzano Mattia Cattaneo è terzo. Fra gli Under 23 argento per il 21enne di Parre Nicolas Milesi.

In questa notizia si parla di: campionati - italiani - cronometro - cattaneo

Campionati italiani assoluti: successi e piazzamenti a Modena e Trentino - I campionati italiani assoluti hanno vissuto momenti emozionanti a Modena e in Trentino, con importanti successi e piazzamenti per le società partecipanti.

