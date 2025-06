Campionati italiani ciclismo 2025 | Vittoria Guazzini trova il bis a cronometro beffata Longo Borghini

Dopo un anno di attesa, Vittoria Guazzini si conferma regina anche nella cronometro dei Campionati italiani 2025, trovando il bis e lasciando dietro di sé avversarie agguerrite come Longo e Borghini. Una vittoria emozionante, sfiorata e conquistata con sudore e determinazione lungo i 28 chilometri tra Morsano al Tagliamento e San Vito al Tagliamento. La sua performance straordinaria ha scritto un’altra pagina di storia nel ciclismo italiano, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua grinta.

Un anno dopo arriva il bis per Vittoria Guazzini. Ai Campionati italiani di ciclismo, nella prova a cronometro, è nuovamente la toscana a conquistare il titolo tricolore. Era la detentrice e ovviamente la favorita numero uno per imporsi nei 28 chilometri da Morsano al Tagliamento a San Vito al Tagliamento, il trionfo è stato più che sofferto alla fine. L'atleta della FDJ-Suez, oggi in maglia Fiamme Oro, ha chiuso con il tempo di 34:19 alla velocità media di 48.956 kmh, beffando di soli 6" la plurivincitrice Elisa Longo Borghini. Gara a parte per loro due, in terza piazza c'è la giovanissima Federica Venturelli, staccata di 1'15", poi a completare la top-5 Alessia Vigilia e Monica Trinca Colonel.