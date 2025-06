Campionati Italiani ciclismo 2025 oggi | orario cronometro percorso favoriti tv

Oggi a livello nazionale si apre un emozionante capitolo dei Campionati Italiani di ciclismo 2025 con le prove contro il tempo. La cronometro di 28 km, pianeggiante e impegnativa, mette alla prova gli specialisti più pronti. Chi si laureerà campione d’Italia? Scopri orari, percorso, favoriti e come seguire questa sfida che promette grandi emozioni in diretta TV. È il momento di vivere da protagonisti questa avvincente giornata di ciclismo su strada.

Settimana di campionati nazionali per il ciclismo su strada. Oggi si assegna il Tricolore per le prove contro il tempo: in scena infatti i Campionati Italiani a cronometro. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Poco da dire sul percorso di questa cronometro: 28 chilometri completamente pianeggianti, per specialisti puri. Vincerà un cronoman vero e proprio. PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2025. Morsano al Tagliamento – San Vito al Tagliamento (28 km) Primo corridore a partire ore 11.30 Arrivo ultimo corridore ore 12.45 circa COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO IN TV E STREAMING. 🔗 Leggi su Oasport.it