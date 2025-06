Campionati italiani ciclismo 2025 | ancora Filippo Ganna! È lui il dominatore della cronometro

Filippo Ganna si conferma il sovrano indiscusso della cronometro italiana, conquistando per la quarta volta consecutiva e sesta negli ultimi sette anni il titolo ai Campionati italiani 2025. Il piemontese, vero e proprio simbolo del ciclismo azzurro, dimostra ancora una volta di essere insuperabile nella sua specialità . Con questa vittoria, Ganna si prepara a scrivere un altro capitolo di eccellenza nel suo straordinario percorso sportivo, lasciando i rivali a inseguire...

Quattro di fila, sei negli ultimi sette anni: chi se non Filippo Ganna? È lui il dominatore delle prove contro il tempo in Italia e lo conferma ancora una volta. La stella del Bel Paese vestirà ancora una volta Tricolore nella sua specialità più amata: il piemontese ha conquistato nuovamente il titolo ai Campionati italiani di ciclismo a cronometro. Nulla da fare per i rivali lungo i 28 chilometri da Morsano al Tagliamento a San Vito al Tagliamento. Percorso totalmente pianeggiante, troppo favorevole per il due volte campione del mondo: 30.35,83 il tempo alla velocità media impressionante di 54. 🔗 Leggi su Oasport.it