Campionati italiani a cronometro vince Ganna | E ora sogno il titolo in linea

Dopo aver conquistato il quarto titolo a cronometro, Filippo Ganna si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda, questa volta puntando al tanto ambito tricolore in linea. La sua determinazione e talento lo spingono verso nuovi traguardi, alimentando il sogno di indossare anche la maglia azzurra in pista. È il momento di assistere a un’epopea italiana che promette emozioni e vittorie sorprendenti.

Roma, 26 giugno 2025 - Alla voce delle vittorie non esattamente a sorpresa c'è la riconferma di Filippo Ganna come campione nazionale a cronometro.  La cronaca della gara.  Il piemontese sale a 4 successi di fila, nonché 6 nelle ultime 7 stagioni (eguagliando così uno specialista del passato come Marco Pinotti ), per un'egemonia appunto quasi totale, stavolta resa ancora più tale dall'assenza al foglio firma di Edoardo Affini, il campione europeo in carica, nonché l'unico che forse avrebbe potuto impensierire il favorito numero uno. O forse no, perché Top Ganna ha percorso i 28 km da Morsano al Tagliamento a San Vito al Tagliamento in 30'35". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net