Campidoglio Tempesta Pd si dimette Per lei pronto l' incarico da capo segreteria di Gualtieri

Giulia Tempesta, figura di spicco del Pd Roma e consigliera comunale, si congeda dall'aula "Giulio Cesare" dopo 12 anni di impegno. Con un discorso sincero, ha annunciato le sue dimissioni, segnando un nuovo capitolo nella politica romana. Nelle settimane a venire, si prepara a ricoprire il ruolo di capo segreteria del sindaco Roberto Gualtieri, un incarico che promette di portare nuova energia e strategia nel cuore della Capitale.

