Campi Flegrei i sindaci dopo le audizioni in Commissione Parlamentare rischio sismico

I sindaci dei Campi Flegrei si sono confrontati con la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rischio sismico e idrogeologico, evidenziando le sfide e le criticità di un territorio a forte rischio. Le audizioni, condotte presso la Prefettura di Napoli, hanno messo in luce l’impegno delle istituzioni locali nel fronteggiare questa emergenza, ma anche la necessità di azioni concrete per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il patrimonio naturale. È fondamentale che queste parole si traducano in azioni tangibili per il futuro della zona.

La Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli, presso la Prefettura di Napoli ha svolto le audizioni di sindaci e rappresentanti istituzionali per i territori dei Campi Flegrei e il comune di Casamicciola sull’isola di Ischia. Tra i primi cittadini Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campi Flegrei, i sindaci dopo le audizioni in Commissione Parlamentare rischio sismico

