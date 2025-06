Campi Flegrei De Natale | È il momento di pensare a un trasferimento progressivo dei residenti

In un contesto di crescente incertezza sismica e vulcanica, i Campi Flegrei si trovano ad affrontare una sfida cruciale: proteggere le comunità e pianificare un futuro sicuro. Giuseppe De Natale, esperto di vulcanologia, mette in luce l’urgenza di considerare un trasferimento graduale dei residenti, per garantire la loro sicurezza. È il momento di riflettere seriamente su questa possibilità, affinché la prevenzione diventi una priorità concreta.

Intervistato da Fanpage.it, Giuseppe De Natale, Vulcanologo e dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha parlato del crescente rischio sismico e vulcanico nell’area dei Campi Flegrei, in Campania. PARLA L’ESPERTO – Il professore ha parlato del bradisismo, il sollevamento del suolo, sottolineando come dal 2006 ad oggi abbia raggiunto quasi 1,5 metri. Questo fenomeno, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

