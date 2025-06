Campari cede Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo per 100 milioni di euro

Campari compie una mossa strategica: cede i marchi Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo 1915 per 100 milioni di euro, aprendo nuove opportunità di crescita e consolidamento nel settore beverage. L’operazione include la creazione di una NewCo con asset, diritti e risorse condivise, segnando un’importante evoluzione nel panorama delle aziende italiane del settore. Ma cosa significa questa scelta per il mercato e per i consumatori?

Campari ha annunciato la vendita dei marchi Cinzano (vermouth e vini spumanti) e Frattina (grappa e sparkling wine) al Gruppo Caffo 1915, già proprietario di Vecchio Amaro del Capo. Il valore complessivo dell’operazione è di 100 milioni di euro e comprende la creazione di una nuova società (NewCo), alla quale saranno trasferiti i business coinvolti, i diritti di proprietà intellettuale, il magazzino, parte dei macchinari, alcuni dipendenti e i contratti collegati. Gli stabilimenti in Italia e Argentina, dove Campari continuerà a produrre anche altri marchi, resteranno invece esclusi dalla cessione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Campari cede Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo per 100 milioni di euro

