Campaldino l’impresa da record | I nostri 80 anni lavorando la legna

Da ottant'anni, Campaldino Legnami è sinonimo di eccellenza e innovazione nel settore del legname, grazie alla passione e alla dedizione della famiglia Vezzosi. Ricordando le radici profonde, come i tronchi trascinati dai buoi anticamente, l’azienda ha saputo trasformare la tradizione in un successo internazionale. Un traguardo che si mantiene vivo con impegno e sguardo verso il futuro, continuando a plasmare materiali di pregio per l’edilizia e l’arredo.

di Sonia Fardelli Ottanta candeline l’azienda Campaldino Legnami dei fratelli Vezzosi che si occupa di produzione di legnami di qualità trasformandoli in materiali di pregio per l’edilizia e l’arredo. Ed è il maggiore dei fratelli Giancarlo Vezzosi che ricorda la grande importanza che ha avuto il loro padre Umberto ha avuto nel proiettare l’azienda verso mercati lontani. "Come i tronchi anticamente venivano trascinati prima dai buoi poi dall’acqua – ricorda Giancarlo – così nostro babbo ha trascinato noi quattro nel futuro. Lui era già nel futuro. Guardare all’esterno è sempre stato nel dna della nostra azienda e ci ha permesso di resistere nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campaldino, l’impresa da record: "I nostri 80 anni lavorando la legna"

