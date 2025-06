Camminata a Pian de Farnè

Con l’estate che avanza, i Mercoledì di Benessere si spostano verso quote più fresche e rigeneranti. Questa settimana, ci inoltreremo nella suggestiva zona di Pian de Farnè, ai piedi del Monte Cesen, a circa 900 metri di altitudine. Dopo aver attraversato pascoli pittoreschi, immergiti in una passeggiata che rigenera corpo e mente, lasciandoti avvolgere dalla natura incontaminata e dai profumi di montagna. Un’esperienza da non perdere!

