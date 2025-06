Camionista muore dissanguato a 40 anni dopo una caduta | tragedia a casa del fratello

Una tragedia sconvolgente ha colpito Arpino, lasciando amici e famiglia sotto shock. Antonio Altilia, noto come “Tony”, un camionista di 40 anni originario di Isola del Liri, ha perso la vita in modo improvviso a seguito di una caduta davanti alla casa del fratello. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause di questa drammatica perdita.

Una tragedia improvvisa e ancora tutta da chiarire ha colpito Arpino nella tarda serata di ieri, gettando nello sconforto amici, parenti e l’intera comunità. Antonio Altilia, conosciuto da tutti come “Tony”, residente ad Isola del Liri è morto dissanguato davanti all’abitazione del fratello in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Morto dissanguato davanti alla casa del fratello ad Arpino: sequestrato il cellulare del nipote 16enne - Era andato a trovate la madre mentre il fratello era fuori paese: è scoppiata una l ... Scrive quotidiano.net