Camion si ribalta sull’A1 | Corsia nord bloccata e 5 km di coda

Un incidente sulla A1 all’alba si è rivelato un vero e proprio caos: un camion si è ribaltato sulla corsia nord, bloccando il traffico e creando code di ben 5 km tra Caianello e San Vittore. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso, ma le operazioni di soccorso e pulizia sono in corso. Restate aggiornati per tutte le novità su questa difficile mattinata sulla strada. Il traffico tornerà presto alla normalità, promettono le autorità.

Incidente nelle prime ore del mattino tra Caianello e San Vittore. Un camion con motrice si è ribaltato sull'autostrada A1, causando la chiusura della corsia nord e lunghe code fino a 5 chilometri. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e San Vittore, nel territorio di Conca della Campania, in direzione Nord. Il conducente perde il controllo ma resta illeso. Il mezzo pesante si è capovolto su un lato, ostruendo completamente la carreggiata. Secondo quanto riportato, il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Cassino.