Camion si ribalta in autostrada | forti disagi da Napoli in direzione Roma

Un grave incidente sulla A1 tra Napoli e Roma ha causato il ribaltamento di un camion, provocando disagi notevoli ai viaggiatori in direzione Roma. La chiusura del tratto tra Caianello e San Vittore, avvenuta alle 05:30, ha disturbato il traffico e richiesto l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine. Restate sintonizzati per aggiornamenti e alternative di percorso, perché la situazione potrebbe evolversi rapidamente.

Alle 05:30 circa di questa mattina, sulla A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, per un incidente autonomo al km 690 che ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

A1 MILANO-NAPOLI: TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN DIREZIONE ROMA - NAPOLI: TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN DIREZIONE ROMA Roma, 26 giugno 2025 – Alle 05:30 circa, sulla A1 Milano- Lo riporta msn.com

A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN DIREZIONE ROMA - NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN DIREZIONE ROMA Roma, 26 giugno 2025 – Poco dopo le 07:00 sulla A1 Milano- Come scrive msn.com