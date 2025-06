Camion in fiamme sulla A11 Firenze-Pisa | chiuso il tratto tra Chiesina Uzzanese e Altopascio

Un incendio coinvolge un camion sulla A11 Firenze-Pisa, provocando la chiusura temporanea del tratto tra Chiesina Uzzanese e Altopascio in direzione Roma. La situazione ha richiesto l’intervento immediato di soccorsi e forze dell’ordine, creando disagi e rallentamenti sulla tratta. Restate aggiornati: si lavora per riaprire al più presto questa importante arteria stradale.

Poco dopo le ore 12.30 di oggi, 26 giugno, sulla A11 Firenze-Pisa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Altopascio in direzione Roma, per un mezzo pesante in fiamme al km 48. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

