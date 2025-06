Camion esce di strada si ribalta e prende fuoco | sul posto 118 e pompieri

Un violento incidente sull’Adriatica scuote la zona di Argenta: un camion, uscito di strada e preso fuoco, ha causato panico e disagi nel pomeriggio di giovedì. Sul posto immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, tra cui 118 e vigili del fuoco, per gestire l’emergenza e soccorrere eventuali feriti. La dinamica dell’incidente rimane sotto indagine, ma i primi accertamenti suggeriscono che uno scoppio improvviso sia alla base dell’accaduto.

Violento incidente sull’Adriatica. Giovedì pomeriggio, intorno alle 13, un camion che stava procedendo sulla Statale 16 – in direzione Ravenna – è uscito di strada all’altezza dell’abitato di Argenta. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto a causa dello scoppio di uno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

