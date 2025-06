Camilo Nuin muore durante un'operazione al ginocchio il padre disperato | Errore dell'anestesista

scavare nel dolore di una famiglia sconvolta da una tragedia inaccettabile. La morte prematura di Camilo Nuin durante un'operazione al ginocchio solleva inquietanti dubbi sulla sicurezza delle procedure mediche e sulla responsabilità degli operatori sanitari, lasciando un vuoto incolmabile e domande senza risposta. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza della vigilanza e della trasparenza nel mondo della medicina.

Camilo Nuin è morto a 18 anni in sala operatoria: il giovane centrocampista argentino vi era entrato per un intervento al ginocchio, ne è uscito senza vita. Il padre non riesce a crederci: "Non capivo, come può complicarsi un'operazione così, perché stai rianimando una persona che si sta operando al ginocchio? È uscito un medico e mi ha detto 'è morto'. Secondo le voci che ho sentito, potrebbe essere stato un errore dell'anestesista". 🔗 Leggi su Fanpage.it