Camilo Nuin il 18enne muore durante un intervento al ginocchio | il j’accuse del padre

Dramma in Argentina: un ragazzo sano, un intervento di routine, un epilogo inspiegabile. Camilo Nuin aveva solo 18 anni. Centrocampista delle giovanili del San Telmo, club della seconda divisione argentina, era entrato in clinica per un intervento programmato al ginocchio. Nulla di straordinario: una lesione ai legamenti, comune tra gli sportivi, da sistemare con un’operazione in artroscopia. Ma qualcosa è andato storto. Poche ore dopo il suo ingresso in sala operatoria, Camilo era morto. Una notizia che ha scioccato il club, i compagni, i tifosi. E distrutto la sua famiglia, che ora chiede veritĂ e giustizia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it