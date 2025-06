Cambio palinsesto Mediaset | come cambia il pomeriggio di Canale 5 dal 30 giugno

Preparati a scoprire le novità che rivoluzioneranno il pomeriggio di Canale 5 a partire dal 30 giugno. Con l'eliminazione di Tradimento e nuove variazioni in programmazione, il palinsesto estivo Mediaset si ripropone come una novità da non perdere. Quindi, cosa ci riserverà questa estate? Scopriamolo insieme!

Importanti novità nel palinsesto pomeridiano Mediaset a partire dal 30 giugno. Non solo Tradimento sarà cancellata dal daytime di Canale 5, ma assisteremo anche a diverse variazioni che interesseranno La Forza di una donna e The Family. Scopriamo insieme cosa cambierà. Palinsesto estivo Mediaset: come cambia la messa in onda delle soap pomeridiane. Come sempre accade, anche quest’anno in vista dell’estate i vertici di Cologno Monzese hanno apportato importanti variazioni al palinsesto Mediaset. Ciò comporta diversi cambiamenti nelle soap trasmesse su Canale 5. Vi avevamo già annunciato che Tradimento sarà sospesa per tutto il periodo estivo, per poi tornare a settembre con il gran finale di sempre, ma questa non sarà l’unica variazione in casa Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Cambio palinsesto Mediaset: come cambia il pomeriggio di Canale 5 dal 30 giugno

