Cambio di proprietà per l' Hotel Leon d' Oro che diventerà DoubleTree by Hilton

Con un nuovo capitolo all’orizzonte, l’Hotel Leon d’Oro si trasforma in DoubleTree by Hilton, segnando un’importante svolta nel panorama dell’ospitalità italiana. Grazie a un innovativo accordo di coinvestimento tra Pgim Real Estate, Dekus e Hnh Hospitality, questa rinomata struttura rinasce più moderna e accogliente. Un passo deciso verso un futuro ricco di opportunità, che promette di elevare l’esperienza dei suoi ospiti a nuovi livelli...

